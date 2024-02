XXL tapte hele 783 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal. Fjoråret endte ned nesten en halv milliard kroner målt mot 2022. Torsdag endte aksjen med en nedgang på 19 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte med en nedgang på 0,85 prosent til 1236,59 poeng. Flere av tungvekterne i omsetningstoppen hadde en tung dag. Equinor, som ble dagens mest omsatte aksje, falt med 2 prosent.

Orkla falt med 6,6 prosent, til tross for at de torsdag la fram gode resultater for fjoråret. Nedgang ble det også for Aker Solutions, som la fram gode resultater torsdag. Selskapet falt med 5,5 prosent. Höegh Autoliners la også fram gode årsresultater torsdag, noe som førte til at aksjen steg med hele 14,9 prosent på børsen.

Oppgang ble det også for Nordic Semiconductor (+6,4) og Rec Silicon (+7,4).

Oljeprisen hadde torsdag ettermiddag steget med over 2 prosent siden handelsstart. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 80,1 dollar.

Det ble en blandet dag på de toneangivende europeiske børsene. I Paris steg CAC 40-indeksen med 0,8 prosent, mens den tyske DAX-indeksen gikk opp 0,4 prosent. I London falt FTSE 100-indeksen med 0,2 prosent.