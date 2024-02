To 17-åringer og en 18-åring er siktet for grov kroppskrenkelse, mens én elev på 17 år ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus.

– Vi har gjort flere beslag som politiet mener kan belyse situasjonen. Hva som er beslaglagt kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Christine Lundstein til Glåmdalen.

Politiet jobber nå med å kartlegge hva som har skjedd og hvorfor.

Den ene siktede 17-åringen nekter å forklare seg, mens de to andre har forklart seg. Disse to nekter begge straffskyld ut ifra siktelsen, opplyser Lundstein.

– Ingen av de siktede er framstilt for varetektsfengsling. Det er en vurdering basert på slik saken står per nå, og det er også ganske strengt når de siktede er så unge og to av dem under 18 år, sier hun.

Per nå er den fornærmede ikke avhørt. Det vil bli gjort avhør så raskt det lar seg gjøre med tanke på hans helsetilstand, opplyser Lundstein.