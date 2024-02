– Samenes nasjonaldag er viktig for byen vår. Vi trenger kunnskap om og forståelse for samisk språk, kultur og tradisjon. Jeg er glad for at vi gjennom 21 år har invitert til denne markeringen her i Oslo rådhus, sa ordfører Anne Lindboe (H) i anledning tirsdagens markering.

I årets arrangement var det lagt opp til både taler og musikk, og på scenen var blant andre det flunkende nye Oslo joikekor (Oslove Juoigansiida), som åpnet arrangementet ved å fremføre nasjonalsangen. Oslo samiske skole fremførte også to sanger for gjestene.

Sametingsrådmedlem Mikkel Eskild Mikkelsen og Kirsti Bergstø (SV) ble begge tatt imot av ordfører Lindboe da de ankom rådhuset. Blant gjestene var også representanter fra 6. februar-komiteen og Samisk hus, som i tillegg var til stede ved heisingen av det samiske flagget utenfor rådhuset tidligere på morgenen.

Den samiske nasjonaldagen ble først markert i 1993, til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i metodistkirken i Trondheim 1917. Dette ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Den samiske nasjonaldagen ble for første gang markert i Oslo rådhus 6. februar 2003.