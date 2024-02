Ungarn stemmer over svensk Nato-medlemskap

Den ungarske nasjonalforsamlingen skal stemme over en ratifisering av Sveriges Nato-søknad i dag, ifølge Reuters. Sverige er, om lag to år etter at de søkte, nesten klar for å bli ratifisert som Nato-medlem. Bare Ungarn har til gode å godkjenne søknaden. Onsdag 24. januar oppfordret Ungarns statsminister Viktor Orban landets nasjonalforsamling til å godkjenne søknaden

Boligprisstatistikk for januar

I dag presenterer Eiendom Norges boligprisstatistikk for januar. Selv om boligprisene i desember sank med 0,9 prosent, steg de samlet sett fjor med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.218.068 kroner ved utgangen av desember.

Finansministeren holder foredrag

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag om norsk økonomi. Det skjer på Høgskolen i Lillehammer. På regjeringens nettsider står det at Vedum skal snakke om den makroøkonomiske utviklingen slik den ser ut nå – noe som også har betydning for privatøkonomien til folk i Norge.

Kulturministeren presenterer prioriteringer

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) presenterer i dag prioriteringene for kulturpolitikken 2024. Talen finner sted på Det Norske Teatret og er et arrangement i regi av LO og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Der vil også bli innlegg fra direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, teatersjef Erik Ulfsby i Det Norske Teatret og forfatteren Oliver Lovrenski.

Utenriksminister Eide til Kina

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) besøker Beijing og Shanghai i dag og i morgen. I Beijing skal Eide møte Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing. I Shanghai møter Eide i morgen norsk næringsliv og norske studenter.

Haaland og Bobb møter Ajer i Premier League

Manchester City – med Erling Braut Haaland og Oscar Bobb i stallen – møter Christoffer Ajer og Brentford, når den siste kampen i runde 23 i Premier League spilles i kveld. Manchester City trenger alle poengene for å ta inn på serieleder Liverpool, mens Brentford sliter i motsatt ende av tabellen.