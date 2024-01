– Søknadene er skrevet av ildsjeler på skolene som ser hvor viktig det er med et godt skolebibliotek, men som sliter med ressurser til bokinnkjøp og bemanning, forteller Sigbjørn Skåden, rådsmedlem og leder av Kulturrådets faglige utvalg for litteratur, i en pressemelding.

Skolebibliotekordningen sørger for innkjøp og distribusjon av bøker til biblioteker i grunnskolen. Skoler kan søke om å delta i tre år av gangen, og hensikten er å gi barn og unge tilgang til et variert og aktuelt utvalg av nye norske bøker.

I statsbudsjettet for 2024 vedtok regjeringen å styrke ordningen med fem millioner kroner, og den totale budsjettrammen er dermed på 10,5 millioner kroner per år fra og med 2024.

At det nå er 380 skoler som deltar i ordningen fra 2024 til 2026, er en økning fra 200 skoler i forrige tildelingsrunde.

– Vi har samtidig måttet si nei til nesten like mange søkere, og fra utvalgets side mener vi at dette bør være en ordning som favner alle skolebibliotek i landet på samme vis som vi favner alle landets folkebibliotek over innkjøpsordningene. Der er vi ikke i mål ennå, sier Skåden.