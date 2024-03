Hun nevnte ikke Høyre-leder Erna Solbergs navn i talen til partiets landsstyre lørdag.

– Vi ønsker det skal være velgerne som bestemmer. Vi respekterer deres dom ved valget i 2025, og vi skal kjempe for hver eneste stemme fram til det, sa Listhaug i talen.

Talen ble holdt bare dager etter at Solberg fikk sterk kritikk av Stortinget for habilitetsbrudd. Både KrF-leder Olaug Bollestad og Venstre-leder Guri Melby har gjort det klart at de kan støtte Solberg som statsminister.