Skal Simen Velle på Stortinget? lød en overskrift på Poll of polls denne uka. Gallupnettstedet viste til en meningsmåling utført av Verian (tidligere Kantar) for TV 2. Dersom målingen hadde vært et valgresultat, hadde Akershus Frp fått inn tre av sine på Stortinget, mot dagens to.

Ifølge nettstedet åpner det for en mulighet for lederen for Fremskrittspartiets Ungdom.

Men Velle har ikke bestemt seg for hva han vil svare dersom han blir spurt om å stille som kandidat.

– Jeg har tenkt mye på det spørsmålet, og jeg har ikke egentlig klart å lande hundre prosent, sier Velle til NTB.

Selv om Stortinget er en drøm, understreker 23-åringen at han enda er ung, og at hans viktigste oppgave nå er å lede ungdomspartiet. Han ble valgt til vervet i 2022 og stiller til gjenvalg på FpUs landsmøte i april.

– Jeg mener i utgangspunktet at både jobben som FpU-leder og å sitte på Stortinget krever mer enn hundre prosent, sier han.

– Blir dårlige ungdomspolitikere

– Det har vært nok av eksempler på ungdomspolitikere som i søken på å bli stortingsrepresentanter har vært dårlige ungdomspartiledere, ifølge Velle.

Han mener hans jobb som FpU-leder er å noen ganger sparke moderpartiet på leggen.

– Da må man være villig til ikke å prioritere sin egen karriere og fremtid foran alt annet, sier han.

Men han sier samtidig at han har fått gode tilbakemeldinger fra moderpartiet, og at han har et godt samarbeid med Frp-leder Sylvi Listhaug.

Tiktok-konge i uvær

Velle ble kronet til «Tiktok-kongen» blant ungdomspartilederne i valgkampen i fjor. Han har også fått æren for å ha fått særlig unge menn til å strømme til Frp.

Den siste tiden har han markert seg i debatten om datingkultur og uttalelser om hvorfor så mange unge menn ikke får seg dame. Velle har fått både slakt og ros. Kritikerne mener han ga kvinner og likestillingen skylda for at mange gutter «ikke får seg noe». Velle rykket ut og modererte uttalelsene sine.

Han avviser blankt at hans uttalelser kan tolkes i samme leia som innlegget stortingspolitiker og partifelle Per-Willy Amundsen la ut (og siden slettet) på Facebook. Innlegget var en besk hilsen i anledning kvinnedagen til kvinner som «holder menn tilbake».

– Jeg er veldig, veldig skuffa. Det Per-Willy skrev på Facebook og det jeg har sagt kan ikke sammenlignes en gang. Det å si at man må løfte guttas perspektiver er noe helt annet enn det Per Willy skrev, sier han.

– Så skal det være en intern prosess, som jeg er en del av. Derfor har jeg ikke lyst til å forskuttere hva det ender opp med, sier Velle.

FpUs leder har blant annet fast plass i Frps sentralstyre.

Målet er tre

Det er Tove Nyhus, ordfører i Nes, som skal lede nominasjonsarbeidet i Akershus Frp. Hun opplyser at komiteen etter påske vil gå i gang med å høre med folk om de ønsker å stå på liste.

I dag er det Frps nestleder Hans Andreas Limi og Himanshu Gulati som representerer Akershus Frp på Stortinget.

– Målet er å få inn minst tre i 2025, sier Nyhus til NTB.

– Vi ble styrket i troen med et godt kommunevalg og håper trenden fortsetter, sier hun.