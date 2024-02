– Retten viser til sakens alvor, og at det både foreligger bevisforspillelses- og unndragelsesfare, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett, ifølge Dagbladet.

Politiet mistenker at den siktede mannen forgiftet sin kone.

Politiet ba om at mannen skulle fengsles i fire uker. Han blir ifølge avisen underlagt brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Gunhild Bergan, erkjenner han ikke skyld, og han motsatte seg fengsling.

Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand opplyser til Dagbladet at politiet har etterforsket saken siden dødsfallet i mai 2023, og at de nå mener det er grunnlag for å knytte den siktede til dødsfallet.