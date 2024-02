Toppmøte om Ukraina i Paris

Frankrikes president Emmanuel Macron er vert når flere europeiske ledere og regjeringsrepresentanter samles til et møte i Paris mandag. Hensikten med møtet er styrking av samarbeidet for å støtte Ukraina.

Franske tjenestemenn har sagt at Macron er fast bestemt på vise Russland at det ikke er noen «Ukraina-tretthet» i Europa tross frykten for hva som vil skje med den videre støtten fra USA.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) representerer Norge på møtet.

Ungarns nasjonalforsamling stemmer over svensk Nato-medlemskap

Mandag skal Ungarns nasjonalforsamling etter planen stemme over Sveriges Nato-søknad. Ungarn er det siste landet i Nato som ikke har godkjent at svenskene skal slippe inn. Sverige og Finland søkte begge om medlemskap i Nato etter Russlands invasjon av Ukraina for to år siden.

Fredag ble det kjent at Ungarn kjøper ytterligere fire kampfly av Sverige. Landene skal også forlenge støtte- og logistikkavtalen for Ungarns kampflyflåte med to tiår.

– Vi er glade for å kunne avslutte denne lange prosessen, sa Ungarns statsminister Viktor Orban på en pressekonferanse fredag, samme dag som han møtte Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Budapest.

Analyse om mobbing

Utdanningsdirektoratet legger mandag fram en analyse om mobbing. Analysen er basert på tall fra Elevundersøkelsen for skoleåret 2023/24.

Årets elevundersøkelse viser en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing, og det er det andre året på rad at mobbetallene øker.

– De aller fleste barn og unge trives godt på skolen. Det er likevel svært bekymringsfullt at så mange forteller om mobbing. Dessverre er dette en utvikling i samme retning som i fjor. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som skal få ned mobbetallene, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en kommentar til undersøkelsen da den ble lagt fram i forrige måned.

Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole. 2023-tallene viser at økningen i mobbing skjer på alle trinn i grunnskolen. 13 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.

Eide til Abu Dhabi

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reiser til Abu Dhabi for å delta på WTOs ministerkonferanse, som er WTOs høyeste besluttende organ.

I tillegg til utenriksministeren består den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter, representanter fra flere departementer og representanter for sivilsamfunnet

Forberedelser til Kroatia-kampen

Kvinnelandslaget i fotball skal spille nasjonsligakamp mot Kroatia tirsdag, og mandag trener spillerne på SR-Bank Arena i Stavanger.

Over to oppgjør mot Kroatia skal det avgjøres om Norge får beholde plassen på A-nivået i nasjonsligaen, og Norge vant 3–0 da lagene møttes i Kroatia fredag. De norske målene ble scoret av Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Celin Bizet Ildhusøy.

Kampen, som var Gemma Graingers første som norsk landslagssjef, kom imidlertid med en bismak. Få minutter ut i annen omgang måtte nemlig Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen byttes ut like etter at hun hadde scoret Norges andre mål.

– Jeg tror ikke det er så ille. Hun kjenner kroppen sin godt, så jeg tror det kommer til å gå bra, sa Ada Hegerberg til NRK etter kampen.