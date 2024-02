– Det er funnet DNA fra siktede, avdøde og vitnet i saken på våpenet, opplyser politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til Østlendingen.

Politiet har tidligere opplyst at mannen som ble funnet død 30. desember, døde av et skudd i hodet. Våpenet som politiet mener ble brukt, ble funnet i et våpenskap i fritidsboligen til samboerparet.

Ifølge Klauseie har kvinnen sagt i avhør at hun ikke husker å ha flyttet på noe våpen.

Den siktede kvinnen nekter straffskyld. Onsdag ble hun løslatt fra varetekt fordi politiet mener bevisforspillelsesfaren er redusert.

Forsvarer Helge Hartz er ikke overrasket over DNA-funnet.

– Vitner har forklart at siktede skal ha vist de våpenet, og at hun har lagt det i våpenskapet. Da er det jo helt naturlig at hun etterlater seg DNA, sier han til avisen.

Han tror mannen som ble funnet død, tok sitt eget liv, noe politiet også har presentert som en teori.