Bedre opplæring, rutiner og praksis kunne ha redusert sannsynligheten for at det ble gjort feil rundt habilitet, og Støre og Solberg bærer deler av ansvaret for dette, konkluderer kontrollkomiteen.

– Tilbakemeldingene fra departementene viser en såpass ulik praksis at det er hevet over enhver tvil at det var og er betydelige mangler i måten regjeringen i fellesskap forholder seg til habilitetsregelverket på, sa saksordfører Grunde Almeland (V) da han la fram komiteens konklusjoner onsdag.

– Komiteen mener derfor at Stortinget bør vedta at det er kritikkverdig at både regjeringen Solberg og regjeringen Støre har hatt mangelfulle rutiner for å forhindre brudd på habilitetsregelverket.

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Frode Jacobsen sier habilitetssakene viser at det over tid har vært lav bevissthet rundt spørsmål knyttet til habilitet, og hvordan det påvirker tilliten til politiske beslutninger.

– Derfor samler et enstemmig Storting seg i dag om kritikken både Erna Solbergs regjering, og den sittende regjeringen, sier han.

Hva er et kritikkvedtak? Vis mer ↓ «Sterk kritikk» kan komme gjennom et såkalt daddelvotum som er den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Kalles også kritikkvedtak.

«Sterk kritikk» er den den sterkeste kritikk som kan fremmes mot en avgått statsråd, fordi det ikke kan fremmes mistillitsforslag mot en som ikke lenger sitter i regjeringen.

Under der er «kritikk», mens den mildeste varianten er å slå fast at en sak er «alvorlig».

Om Borten Moe: - Svært alvorlig

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) får kritikk i merknadene fra Kontrollkomiteen, men Høyre sier de er i sterk tvil om han var inhabil.

Borten Moe gikk av som olje- og energiminister etter at det ble kjent at han kjøpte og eide aksjer i Kongsberg Gruppen i sin tid som statsråd, også da regjeringen inngikk en stor avtale om kjøp av ammunisjon fra Nammo, som er deleid av selskapet.

– Han gjorde ikke gjorde en selvstendig vurdering av dette forholdet i forkant av regjeringens beslutning, som må kunne forventes, sier saksordfører Grunde Almeland (V) i kontrollkomiteen.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om Borten Moe ved sine aksjedisposisjoner mens han var statsråd i tilstrekkelig grad overholdt retningslinjen, sier han.

– Vi mener derfor saken er svært alvorlig, men konstaterer at statsråden har tatt politisk ansvar for dette ved å gå av.

Høyre sier imidlertid at de er i tvil om Borten Moe var inhabil i saken.