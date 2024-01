Antallet tunneler som ikke oppfyller sikkerhetskravene, er per dags dato 66.

Norge har innført EUs tunnelsikkerhetsforskrift, fristen for oppgradere riksveitunnelene gikk ut i 2014, så fikk Norge en utsatt frist til 2019. I 2024 er det fortsatt mange tunneler som ikke er innenfor kravene.

– At man ikke klarer å oppfylle sikkerhetskravene etter så mange år, er egentlig en fallitterklæring fra myndighetenes side, sier Odd-Hugo Pedersen, Norges Lastebileier-Forbunds regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark til Teknisk Ukeblad.

Feilene som gjør at kravene ikke blir oppfylt, kan være mange. Blant annet kan tunnelene være for bratte, trange, mangle evakueringslys eller nødfortau.

Ukebladet skriver at det kun foreligger planer for oppgraderinger i fire av tunnelene. Det er dårlig nytt for yrkessjåførene.

– Det å bli sittende fast i en sånn tunnel. Du kan jo selv tenke deg den følelsen. Det skaper frykt hos sjåførene, sier Pedersen.