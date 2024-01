Kiwi Torvet i Kristiansand melder om null vareleveranser på grunn av snøværet. Kjøpmann Knud Erik Møller Sæverud sier dette er sjeldent.

– Brødet kom aldri i dag. Sist jeg opplevde at vi ikke fikk varer, var under transportstreiken, sier Møller Sæverud til Fædrelandsvennen.

Han forteller at han har håp om at enkelte tørrvarer kan komme i løpet av onsdag kveld, men at melken ikke kommer før torsdag.

Tine bekrefter at de har leveringsproblemer.

– Vi er bakpå, så vi leverer til Vennesla i dag. Der fikk vi ikke levert i går, så vi er et døgn for seint ute, sier distribusjonsleder for Tines anlegg i Kristiansand, Arthur Felix Bjørnhom, til avisen.

Coop har i en pressemelding annonsert at de vil stenge samtlige butikker tidligere i Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør, skriver NRK. Grunnen er krevende reisevei for mange av de ansatte til og fra jobb.

Butikkene stenges klokken 21 onsdag kveld og åpner igjen klokken 9 torsdag.