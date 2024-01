Tirsdag skal Anders Behring Breivik forklare seg i Oslo tingrett i det sivile søksmålet han har anlagt mot staten fordi han mener soningsforholdene hans strider mot menneskerettighetene.

På grunn av det omfattende sikkerhetsnivået rundt Breivik, er retten provisorisk satt til gymsalen inne i Ringerike fengsel hvor 44-åringen for tiden soner forvaringsstraffen han ble idømt etter terrorangrepene 22. juli 2011.

– Jeg venter at han skal fortelle om hvordan han opplever soningsforholdene. At han skal si noe om hva han savner og at han utdyper hva han er særlig misfornøyd med, sier regjeringsadvokat Andreas Hjetland til NTB.

Gjorde ikke nazihilsen

Som prosessfullmektig for regjeringsadvokaten, er det Hjetland som svarer for den som er saksøkt. Da han startet sin innledning mandag, avviste han fullstendig at soningsforholdene til Breivik på noen måte var i strid med menneskerettighetene. Han hevdet derimot at Breivik levde under omstendigheter som var «utpreget humane».

– Så synes jeg det er bra at han unngår å gjøre nazihilsen, at han ikke har klistret på lapper med ekstreme budskap og at han synes å ta denne hovedforhandlingen seriøst, sier Hjetland om starten på saken mandag.

Under tidligere rettssaker har Breivik forsøkt å bruke situasjonen med massiv oppmerksomhet i rettssalen til å vise sine politiske synspunkter, men mandag var det ikke tilløp noe slikt.

– Jeg synes det er vanskelig å spå noe om hva vi vil få høre fra ham i retten. Jeg tror vi skal vente og se, sier Hjetland.

Må si det som er viktig

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, sier han håper klienten skal holde seg til det rettssaken skal handle om når det blir hans tur til å forklare seg for dommer Birgitte Kolrud tirsdag ettermiddag.

– Jeg forventer at han har hørt hva partene mener er viktig og at han bidra med å fortelle om det som er viktig for saken, sier Storrvik.

Breivik selv forholdt seg mandag korrekt og taus mens han oppholdt seg i gymsalen. Under strengt vakthold ble han ført inn og ut av gymsalen og med tre fengselsbetjenter sittende like bak seg, satt han rolig mellom Storrvik og advokatfullmektig Marte Lindholm.

– Fikk ikke lov

Ifølge Breivik selv var ikke fravær av lyst til å si noe til det tallrike pressekorpset til stede i salen, som holdt ham fra det.

– Fengselsdirektør Eirik Bergstedt har bedt meg om å ikke snakke til pressen. Det er ikke fordi jeg ikke ønsker det, men fordi jeg ikke får lov, sa han i første pause.

Dermed ble han stående halvveis vendt mot fotografene fram til dommer Birgitte Kolrud hadde satt retten.