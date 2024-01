Tre personer, en mann og en kvinne i 40-årene samt en mann i tenårene, ble natt til mandag funnet døde etter en knivhendelse i et hus i Sørfold kommune i Indre Salten i Nordland. Den antatte gjerningspersonen er blant de tre døde. I tillegg ble et skadd barn fraktet til Bodø med redningshelikopter – og et barn slapp fysisk uskadd fra hendelsen.

Politiet opplyser at det er en familiær relasjon mellom de involverte.

Sørfold-ordfører Kolbjørn Mathisen er sterkt preget og kaller hendelsen dypt tragisk.

– Vår oppgave er å ta vare på befolkningen i Sørfold. Våre tanker går først og fremst til etterlatte og pårørende, sier Mathisen.

Kommunen satte krisestab klokken 10 og har blant annet åpnet rådhussalen fra klokken 14.30, der det er satt opp et pårørendesenter.

– Vi er en liten kommune med 1900 innbyggere der alle kjenner alle, og vi oppfordrer alle til å vise medfølelse i denne situasjonen, sier ordføreren.