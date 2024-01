Mannen i 40-årene ble torsdag pågrepet av politiet. Han hadde da vært i Norge i ett døgn og nettopp fått utlevert bagasjen med de uregistrerte våpnene, skriver VG.

Samme dag besluttet Romerike og Glåmdal tingrett å varetektsfengsle mannen i fire uker.

«Siktedes tilknytning til Norge og hans formål med oppholdet synes blant annet å være en særdeles opptatthet av den norske kongefamilie», heter det i kjennelsen.

Blir utvist

Mannen erkjenner straffskyld for brudd på våpenloven.

– Det er stor forskjell på våpenlovene i USA og Norge, heldigvis. Dette var uklokt og naivt. Saken kommer til å bli avgjort ved en tilståelsesdom. Så kommer min klient til å bli utvist fra landet, sier mannens forsvarer Jørund Lægland til VG.

Ifølge TV 2 hadde mannen med seg 250 kilo bagasje fordelt på 17 kolli, og planen var å være i Norge for en periode.

Da politiet ransaket mannens bagasje, fant de også en notatbok med navn og adresser til flere i kongefamilien, ifølge kjennelsen. Her står det også at politiet vil få mannen domfelt og utvist fra landet snarest mulig.

Opptatt av kongefamilien

Så sent som i 2021 ble mannen bortvist fra Norge etter å ha møtt opp både ved Slottet og på Skaugum.

Tingretten skriver at det er spesielt prinsesse Ingrid Alexandra mannen synes å være opptatt av. I kjennelsen står det at han i sin forklaring til politiet har sagt at han ønsker å gifte seg med prinsesse Ingrid Alexandra.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet sier til VG hun ikke ønsker å kommentere saken. Hun henviser til politiet for spørsmål som knytter seg til kongefamiliens sikkerhet.