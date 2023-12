Politiet fikk melding klokken 19.15 om at en bil hadde kjørt inn i en husvegg i Verksgata. Bilen var meldt stjålet og stakk fra stedet, men ble så stanset av en politipatrulje i Klubbgata like etter, opplyser Sørvest politidistrikt på X.

– Politibilen forsøkte å sperre veien for videre kjøring da den stjålne bilen kjørte med forsett inn i fronten på patruljebilen. Ingen i bilen ble skadd, skriver politiet.

To menn på 19 og 38 år er pågrepet av politiet. Politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen på føreren av bilen da han nektet å etterkomme politiets påbud.

– Han forlot bilen og nektet å stanse og la seg kontrollere. Det ble funnet en gasspistol i bilen. Det var mye folk i sentrum og et høyt farepotensial for ulykker. Begge de to er godt kjent av politiet fra før, opplyser politiet.

Stavanger Aftenblad melder at bilen ble stjålet fra en privatadresse i Sandnes onsdag kveld.

Rundt samme tid lå en kvinne skadd på fortauet på gaten i Klubbgata, som ble hentet med ambulanse.

Politiet sier til avisen at det ukjent om dette forholdet har noen sammenheng med bilkrasjen, men at de ikke utelukker det.