Ifølge ukrainske kilder er det snakk om et Panama-flagget bulkskip. Skipet var på vei til en ukrainsk havn for å laste korn da det støtte på en sjømine.

– Fartøyet mistet både kontroll og kurs, og en brann brøt ut på øvre dekk, skriver Ukrainas sørlige militærkommando på Telegram torsdag.

De skriver også at én person ble sendt til sykehus, mens en annen fikk helsehjelp om bord i skipet. De opplyser ikke når hendelsen fant sted.

Etter at Russland trakk seg fra en avtale i juli, har Ukraina blitt nødt til å finne en ny rute for sin korneksport. Ukraina hevder samtidig at det russiske militæret stadig slipper sjøminer i nærheten av denne ruten.

Både Ukraina og Russland er blant verdens største korneksportører.