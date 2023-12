Byggebransjen er under sterkt press. I Fredrikstad måtte massivtre-spesialisten Straye Trebygg melde oppbud.

Fredriksstad Blad skriver at 49 ansatte mister jobben som en følge av konkursen.

– Til tross for at eierne har tilført selskapet betydelig kapital har det ikke vært mulig å finne grunnlag for å videreføre driften og styret har derfor i dag måte ta den tunge beslutningen om å begjære oppbud, skriver styret i en pressemelding.

Kråkerøy-bedriften har vært en av Norges største på massivtre. I 2022 omsatte de for nesten 266 millioner kroner og gikk med overskudd.

Straye Trebygg har levert massivtre til en rekke prosjekter i flere byer, men torsdag måtte de melde oppbud. Det var Bygg.no som meldte om oppbudet først.