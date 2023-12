Kjørelæreren ble tidlig i høst dømt til 20 dagers fengsel i Møre og Romsdal tingrett for seksuell handling og seksuelt krenkende atferd uten samtykke mot tre jenter.

Dommen ble anket, og i november endte Frostating lagmannsrett på samme resultat som tingretten.

Mannen anket til Høyesterett, som har besluttet å ta straffeutmålingen i saken opp til behandling.

I retten forklarte de tre fornærmede at kjørelæreren snakket mye om kropp og sex under kjøretimene. En av kvinnene fortalte at læreren på et tidspunkt ha tatt henne på hoftene og gnidd seg inn mot henne så hun kjente penisen hans. For dette ble mannen dømt for seksuell handling.

Kjørelæreren erklærte seg ikke skyldig på alle punkter under saken og forklarte at det dreide seg om oppspinn og gamle rykter.