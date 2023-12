Ukraina hevder å ha skutt ned tre russiske bombefly

Ukrainske styrker skjøt ned tre russiske bombefly av typen Su-34 fredag, hevder landets president og luftforsvar. Det russiske militæret har ikke meldt noe om den angivelige nedskytingen, men russiske militærbloggere har omtalt tapet, og analytikere antyder at det trolig er Patriot-raketter fra USA som ble brukt. Kommandør Mykola Olesjtsjuk i det ukrainske luftforsvaret er blant dem som hevder flyene ble skutt ned.

På Telegram skriver han «minus tre russiske Su-34-bombefly!». Luftforsvarets talsperson Jurij Ihnat beskriver det på nasjonal TV som en «strålende planlagt operasjon», og president Volodymyr Zelenskyj hyller luftforsvaret.

Siktet mann på frifot etter knivstikking i Bærum

En mann i 20-årene ble kritisk skadd i en knivstikking på en rutebuss på Dønski i Bærum fredag kveld.

En ung person som er kjent fra politiet fra tidligere, er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen, opplyser politiet natt til lørdag. Han er ikke pågrepet og politiet leter etter vedkommende og oppfordrer ham til å melde seg til politiet.

Den skadde mannen mottar natt til lørdag behandling på Ullevål sykehus i Oslo. Tilstanden er uavklart, ifølge politiet.

Vulkanrammede islendinger får reise hjem

Innbyggerne i fiskelandsbyen Grindavik som ligger rundt tre kilometer sør for denne ukas vulkanutbrudd, har fått tillatelse til å reise hjem for å overnatte. Politisjefen i regionen sier at innbyggere, butikkeiere og arbeidere i byen kan dra til Grindavik lørdag, og at de får overnatte.

De rundt 4000 innbyggerne der ble evakuert 10. november etter svært mange skjelv som etterlot sprekker og åpninger i jordskorpen mellom landsbyen og det lille fjellet Sylingarfell nord for byen. Mandag kom omsider utbruddet. Lavaflyten har spredt seg over et område på rundt 3,7 kvadratkilometer.

Svenske Tesla-arbeidere som ikke streiker, blir utestengt

Fagforbundet IF Metall har besluttet å utestenge medlemmer ved Teslas verksteder som ikke deltar i streiken mot selskapet.

Beskjeden kommer etter at forbundet har brukt en måneds tid på å kartlegge hvor mange medlemmer som hadde fortsatt å jobbe mens streiken pågikk. IF Metall innledet streiken 27. oktober fordi Tesla ikke ville inngå tariffavtale. Streiken har fått støtte av andre nordiske forbund.

Første valgresultater fra Kongo

Kongolesiske myndigheter offentliggjorde fredag de første foreløpige resultatene fra denne ukas omstridte valg. Resultatene er fra stemmene til noen tusen velgere i utlandet og viser at president Felix Tshisekedi ledet komfortabelt over utfordrerne.

Valgkommisjonen CENI sier at resultatet fra stemmene innad i Kongo vil bli offentliggjort lørdag. Kommisjonens leder avviste fredag på ny kritikken fra opposisjonen og uavhengige valgobservatører om at onsdagens valg, som ble forlenget med en dag, var kaotisk og ikke legitimt. Flere opposisjonskandidater ba om omvalg etter meldinger om flere problemer

Wafa: 18 sivile drept i israelsk angrep mot flyktningleir

Minst 18 sivile er drept og flere titall er såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Nuseirat i Gaza, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Wafa var angrepet rettet mot en bygning øst i leiren, men det er ikke kjent hvorfor denne var mål for Israel.

Ifølge Al Jazeera tilhørte bygningen Khalifa-familien. Tre andre navngitte familier hadde også søkt tilflukt der etter å ha blitt fordrevet fra egne hjem. Israelske fly bombet fredag kveld også et anlegg for avsalting av sjøvann i Jabalia nord på Gazastripen.