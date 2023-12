Rapporten skulle vært offentliggjort fredag i forrige uke, men ble utsatt til torsdag denne uken. Ved midnatt natt til fredag var kvartalsrapporten fortsatt ikke publisert.

Viaplay har tidligere opplyst at forsinkelsen skyldes at selskapet ønsket å fortsette diskusjonene med de største aksjonærene, långiverne og obligasjonseierne om en potensiell rekapitalisering av Viaplay Group.

Da klokken passerte midnatt, ble det imidlertid klart at det ikke ble noen delårsrapport denne gangen heller.

Ifølge Dagens Industri betyr dette at selskapet har brutt reglene til børsoperatøren Nasdaq, som sier at delårsrapporter skal offentliggjøres fra og med datoen for rapporteringsperiodens slutt.

Viaplay har foreløpig ikke gitt noen kommentar til hvorfor kvartalstallene igjen er forsinket. Pressesjef ved Nasdaq-børsen i Stockholm, Erik Gruvfors, sier at det nå kan reageres med bøter eller kritikk.

– Generelt kan et brudd på regelverket, dersom det vurderes som alvorlig, gi bot, mens mindre alvorlige brudd kan gi selskapet kritikk i stedet for bot, har pressesjef ved Nasdaq-børsen, Erik Gruvfors, uttalt i en epost til Kampanje.

Viaplay har siden i sommer kuttet mer enn 30 prosent av sine ansatte. Verdien på aksjene i selskapet har falt med over 80 prosent siden årsskiftet.