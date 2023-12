Det er gjort omfattende etterforskning i saken, herunder avhør av de involverte, vitner og tekniske undersøkelser, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Etter en samlet gjennomgang av etterforskningen, har de kommet til at det ikke er bevismessig grunnlag for å gå videre med saken.

Politiet skriver at de ikke gå nærmere inn på resultatet av de gjennomførte etterforskningsskritt av hensyn til de involverte.

De fire mennene var siktet for overgrep mot en kvinne i 20-årene i et busskur på Kleiva i Vesterålen mellom klokken 2 og 3 natt til søndag 30. oktober. Kvinnen anmeldte saken senere samme dag. Politiet har tidligere opplyst at det ikke er noen relasjon mellom kvinnen og de siktede mennene.