Konsumprisindeksen steg 0,5 prosent fra oktober til november. Sammenlignet med november i fjor, det vil si tolvmånedersveksten i KPI, var prisene 4,8 prosent høyere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dette er en tolvmånedersvekst som er 0,8 prosentpoeng høyere enn i oktober.

Strømprisene dro opp

Det er hovedsakelig økte strømpriser som forklarer oppgangen, ifølge byrået.

– Kaldt vær og høyt strømforbruk, særlig i andre del av november, bidro til høyere strømpriser denne måneden. Oppgangen fra oktober til november i år var langt kraftigere enn på samme tid i fjor, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i SSB.

Fra oktober til november økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 24,7 prosent.

Kristiansen påpeker imidlertid at selv med kraftig oppgang i strømprisene i både oktober og november, var strømprisene fortsatt en del lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Påvirket av tilbudskampanjer

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer var på 5,8 prosent i november, ned 0,2 prosentpoeng fra oktober.

– Dette kan sees i sammenheng med tilbudskampanjer i slutten av november, sier Kristiansen.

Både elektronikkvarer, møbler og flybilletter falt i pris fra oktober til november. Det ble målt større prisfall på disse varegruppene fra oktober til november i år sammenlignet med i fjor, noe som trekker tolvmånedersveksten ned.

Prisene på audiovisuelt-, foto- og IT-utstyr gikk samlet ned 5,6 prosent fra oktober til november i år, mens møbler, tepper og annet gulvbelegg samlet gikk ned 3,4 prosent.

Flat utvikling

Ellers var det en relativt flat prisutvikling for de fleste varer og tjenester i november.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg med 0,1 prosent fra oktober til november og er dermed 9,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Betalt husleie økte med 0,2 prosent fra oktober til november og fortsetter med det å tikke oppover. Den årlige veksten for husleie var 4,5 prosent i forrige måned.

– Dette en uvanlig sterk vekst, og vi setter dette i sammenheng med at mange løpende leiekontrakter har fått leien justert opp med høy vekst i KPI, mens høyere rentekostnader har ført til at leienivået for nye kontrakter også har økt, sier Kristiansen.

Rentekutt neste år

Prisveksten var i tråd med DNBs anslag. I en morgenrapport mandag skriver banken at SSBs prognoser tilsier rentekutt i 2024, og at byrået legger til grunn at renten kuttes gradvis fra midten av året.

Årsaken er en forventning om et kraftig fall i boliginvesteringene på nye 16 prosent i 2024, etter tilsvarende nedgang i år.