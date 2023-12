Politiet kommer aldri til å be folk om å oppgi Bank-ID over telefon, understreker politiet i en pressemelding.

De skriver at det er flere norske telefonnumre som brukes. Ifølge politiet tilhører numrene uvitende personer som er dratt inn i svindelen med spoofing-teknologi, som gjør at folk kan få det til å se ut som om de ringer fra et annet nummer enn de gjør.

Meldere har sagt at en engelsktalende person utgir seg for å være fra politiet.