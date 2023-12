– Vi mennesker har delvis plyndret jordens overflate og pumpet opp olje og gass i en slik grad at klodens klima og natur er på randen til sammenbrudd, skriver Jagland på sin Facebook-side.

I innlegget, som først ble omtalt av Bergens Tidende , skriver den tidligere statsministeren at han ikke trenger noen vitenskapelige undersøkelser for å forstå at vi ikke kan gjøre det samme på havbunnen.

– Vi må få en internasjonal traktat som verner havbunnen, skriver Jagland.

Tirsdag gikk regjeringen sammen med Fremskrittspartiet og Høyre ut og fortalte at de er enige om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen.