Ifølge tiltalen kjørte mannen, som er utenlandsk statsborger, i perioden 17. august til 8. september rundt i nabolag i Oslo og Bergen og sendte ut falske tekstmeldinger til personer i området, melder VG.

I bilen skal mannen hatt en eller flere basestasjoner, som han brukte til å sende 244.746 falske tekstmeldinger der han utga seg for å være ulike banker.

DNB skal ha stoppet 195 forsøk til en verdi av rundt 1,8 millioner kroner, mens 23 overføringer til er verdi av 264.023 kroner ble gjennomført, står det i tiltalen.

Mannen erkjenner straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Alexander Rydberg Greaker.

– Likevel blir det viktig for forsvaret å belyse foranledningen til det straffbare forholdet. Klinten har blitt utnyttet, og dette blir et sentralt tema fra forsvaret under hovedforhandlingen, sier han til VG.

Mannen ble først siktet av PST for spionasje, men siktelsen ble henlagt. Senere ble saken flyttet til Økokrim.