Ukrainske folkevalgte besøker Stortinget

Sju folkevalgte fra den ukrainske nasjonalforsamlingen møter stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i formiddag. De kommer på besøk som følge av en samarbeidsavtale mellom den norske og ukrainske nasjonalforsamlingen.

Ukrainerne representerer seks ulike partier. De skal også på besøk til våpenprodusenten Nammo og til Eidsvollsbygningen.

Erling Folkvord bisettes

Den tidligere Rødt-politikeren Erling Folkvord (74) døde 1. mars på reise i Stockholm. I dag bisettes han fra Arbeidersamfunnet i Oslo. Seremonien er åpen for alle, og det er plass til 700 mennesker i lokalet.

Folkvord satt i Oslo bystyre for Rød Valgallianse i til sammen 19 år og ble partiets eneste stortingsrepresentant gjennom tidene da han ble valgt inn på Løvebakken i 1993. Da Rød Valgallianse ble Rødt i 2007, ble Folkvord med inn i det nye partiet.

Klimarapport fra WMO

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) legger fram sin rapport om verdens klima i 2023. De har allerede bekreftet at året ble det varmeste noensinne målt – og det med stor margin.

Rapporten samler store mengder statistikk om klimaet i verden og følgene av dette, for eksempel at matsikkerheten svekkes og at mennesker drives på flukt.

Hegerberg og Lyon spiller kvartfinale i Mesterligaen

Lyon møter portugisiske Benfica på bortebane, og avspark er klokken 21. Benfica ligger på andreplass i den portugisiske ligaen, men det er første gang at et portugisisk lag kommer seg til kvartfinalen i mesterligaen.

Lyon har imidlertid 15 kvartfinaler, og utligner dermed rekorden til Arsenal med flest kvartfinaler. Forrige gang de to lagene møttes vant Lyon 5–0.