Saken er viktig for selskapet som skal drive utvinning i Engebø-fjellet. Dermed kan Nordic Mining som er moderselskapet innkassere enda en rettslig seier.

De har kjempet en lengre kamp om å få dumpe masser etter utvinning i Førdefjorden. De vant saken om Førdefjorden i Oslo tingrett, men dommen ble anket til lagmannsretten av naturorganisasjonene.

Dommen i Høyesterett hvor Arctic Mineral Resources (AMR) og Norges Skogeierforbund møtte Engebø Rutile and Garnet og staten, bekrefter at Engebø Rutile and Garnet AS har den eksklusive retten til alle mineralene i Engebø-forekomsten.

– Jeg er glad for at Høyesterett tok opp saken og avklarte spørsmålene som ble tatt opp av AMR. Nå er endelig siste ord sagt i denne saken, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining i en pressemelding.