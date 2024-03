Venstre, som tidligere var en motstander av EU har endret sitt standpunkt. Melby sier til NRK at hun aktivt vil jobbe for et medlemskap.

– Dette er det viktigste utenrikspolitiske spørsmålet i Norge. I en verden der vi ser at autoritære krefter trekkes sammen, der flere nasjoner tyr til proteksjonisme, så må vi søke allianser der vi kan, sier Melby til kanalen.

Melby ønsker en ny folkeavstemning om norsk medlemskap i Europa. Tidligere har det endt med neiflertall i to av to folkeavstemninger.

Høyre-leder og mulig samarbeidspartner i regjering, Erna Solberg, mener det ikke er vits å ta kampen om EU-medlemskap nå.

– Vi har for lang oppoverbakke til det. Vi trenger ikke en tredje nei-seier, sier Solberg til NRK.

Fremskrittspartiet er mot norsk medlemskap i EU, også Krf-leder Olaug Bollestad er skeptisk til en ny debatt.

– Det er ikke noe rop hos folk flest etter en ny EU-debatt nå, sier hun til statskanalen.