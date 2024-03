De nye aksjereglene trådte i kraft for rikspolitikerne fra 1. mars. Nå er stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere forpliktet til å oppgi verv, økonomiske interesser, gaver, og mye annet løpende. Før var ordningen frivillig, og det var bare nødvendig å rapportere inn én gang i halvåret. Den nye lista er oppdatert til 8. mars, og skal oppdateres jevnlig.

Registeret viser stor variasjon blant stortingsrepresentantene.

Høyres Nikolai Astrup oppgir fire styreverv samt økonomiske interesser i selskaper knyttet til familiekonsernet Pactum AS, samt godt over 50 poster for aksjer, obligasjoner og eiendom. KrF-leder Olaug Bollestad oppgir blant annet deltakelse i to realityprogrammer, samt inntekter fra en bokutgivelse – og at hun er i ulønnet permisjon fra Stavanger universitetssjukehus.

Pinssamling

En rekke politikere er fortsatt folkevalgte lokalt, har diverse foredragsoppdrag og lignende, er styremedlemmer lokalt og internasjonalt og mye annet.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud oppgir at han har mottatt deler av sin berømte pinssamling i gave, samt at han mottok et dusin flasker Nøgne Ø-øl fra Kagge forlag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mottar med ujevne mellomrom mindre beløp som vederlag for avspilling av musikk hun har vært med på å lage.

Hoksruds partikollega Dagfinn Henrik Olsen jobber som statslos noen dager hver sommer for å opprettholde yrkessertifikatene sine.

Stortingspresident Masud Gharahkhani oppgir at han har inntekter fra boka «Norge i mitt hjerte», samt 100 aksjer i Orkla ASA og har mottatt en bunadskniv og en vin i gave.

Raja fyller flere sider

Den klart lengste oversikten tilhører Venstres Abid Raja. Hans liste over registreringspliktige interesser rommer nærmere 2,5 av dokumentets 81 sider, og inkluderer blant annet en lang rekke honorerte foredrag og andre oppdrag knyttet til hans tre bøker. Raja har også vært på en rekke betalte reiser og har blitt forært utallige billetter til kulturarrangementer.

Blant statsrådene finner man også en god blanding av registreringspliktige verv og interesser. Blant annet oppgir justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at hun har donert honoraret fra realityprogrammet «Kompani Lauritzen» til Kvinnherad Sogelag, Kvinnherad Mållag og Åsnes Finnskog Idrettslag.

«Ingen registreringspliktige interesser»

Hele 22 av de 169 stortingsrepresentantene, samt sju av statsrådene, oppgir at de «har ingen registreringspliktige interesser». Dette gjelder blant andre SV-leder Kirsti Bergstø, Frps Per-Willy Amundsen, tidligere statsråd Sandra Borch (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Også vararepresentanter til Stortinget står i dette registeret. Statssekretærer og politiske rådgivere står i et eget register.