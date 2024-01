– Omsetningen av poteter er stabil, og kvaliteten ut i butikk er bra. Kaldt vær fører til at transporten av poteter inn til pakkerier må planlegges nøye, for å hindre at kvaliteten forringes. Norske poteter vil være tilgjengelig lenge ennå, selv om en relativt stor andel av avlingen gikk tapt i de spesielle værforholdene som rådde i vekstsesongen 2023, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Meldingen kommer kun uka etter at direktoratet fortalte at den dramatiske reduksjonen for konsumpoteter samlet innebærer at det ikke vil bli nok norske poteter til å forsyne markedet utover våren.

– Det vil føre til økt behov for import av poteter, skrev de den gang.

Direktoratet opplyser at de også vil legge til rette for import av poteter med nedsatt tollavgiftssats når det blir behov for det.