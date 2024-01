Veien ble stengt fredag klokken 7, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

Det beregnes at veien kan åpnes igjen lørdag morgen, men Vegvesenet påpeker at sluttiden for stengingen er usikker og kan endres.

Det er ventet mye snø over store deler av Vestlandet fredag, og trafikanter blir oppfordret til å være forsiktige.