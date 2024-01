USA har henrettet mann med nitrogengass

USA har for første gang henrettet en fange ved inhalasjon av nitrogengass. Drapsdømte Kenneth Eugene Smith ble erklært død i natt norsk tid, opplyser delstaten Alabamas guvernør Kay Ivey.

Henrettelsen varte i rundt 22 minutter og skjedde ved inhalering av ren nitrogengass via en ansiktsmaske. Alabama har kalt metoden «den mest smertefrie og humane henrettelsesmetoden som finnes». FN-eksperter og Amnesty International har kalt metoden risikabel, eksperimentell og torturlignende.

Kina og USA møtes igjen

Kinas utenriksminister Wang Yi skal i dag møte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Thailand. Det opplyste det kinesiske utenriksdepartementet i natt norsk tid.

Møtet finner sted i forbindelse med Wangs besøk til Thailand, som varer til mandag. Partene har ikke bekreftet hva som står på agendaen, men ifølge Wall Street Journal skal de iranskstøttede houthienes angrep mot skipsfarten i Rødehavet være et samtaletema.

Mann savnet etter boligbrann i Bergen

En mann er savnet og ti hus er evakuert etter at det begynte å brenne i en enebolig på Øyjorden i Bergen natt til fredag. Brannen ble meldt en halvtimes tid etter midnatt. Boligen var allerede overtent da nødetatene kom fram.

– En person er savnet. Vi har grunn til å tro at han befinner seg i huset, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt. Han forteller at det kun er registrert en person på adressen.

Mann truet med revolver i Bergen

Ingen er pågrepet etter at en mann ble truet med revolver ved Brattlien i Bergen natt til fredag. Mannen som truet ville ha penger. Meldingen om ransforsøket kom inn til politiet klokken 00.38.

– Dette er heldigvis ikke dagligdags i Bergen. Mannen som kontaktet oss fortalte at han ikke hadde penger. Da den mistenkte fikk høre det stakk han av til fots i retning sentrum, forteller operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt til NTB.

Flere pågrepet med våpen i Oslo

Tre personer ble natt til fredag pågrepet etter at politiet fant et ladd skytevåpen i bilen de kjørte rundt i på Frogner i Oslo. Sent torsdag kveld fikk politiet flere meldinger om en bil som kjørte noe vinglete i Oslo. En patrulje kom over bilen i Bygdøy allé og fikk stanset den.

– I bilen fant vi et ladd skytevåpen, flere kniver og en del narkotika. Alle tre ble derfor kjørt i arresten, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

En drøy time senere ble en mann som truet to andre menn med machete pågrepet ved Haarklous plass på Torshov.

Tampa Bay Lightning vant 6–3 mot Arizona Coyotes

Nikita Kucherov hadde ett mål og to assist for Tampa Bay Lightning i 6-3-seieren mot Arizona Coyotes i Amalie Arena torsdag.

Norske Emil Lilleberg fikk 18 minutter og tre sekunder på isen og kunne notere seg en assist på Lightnings femte mål et kvarter ut i andre periode.

Wild tapte mot Nashville Predators

Nashville Predators scoret tre strake mål i tredje periode da de vant 3–2 Minnesota Wild i St. Paul, Minnesota natt til fredag.

Norske Mats Zuccarello noterte seg for en assist og hadde 21 minutter og 31 sekunder på isen i nattens kamp.

Semifinaletap for norsk tennishåp

Bygdøy-gutten Nicolai Budkov Kjær tapte mot japanske Rei Sakamoto i semifinalen av juniorturneringen i Australian Open i natt norsk tid. Sakamoto vant med settsifrene 6-2, 6–4. Kampen var over etter en time og 13 minutter.

For den norske 17-åringen var det likevel en stor prestasjon å nå helt til semifinalen. Han skrev historie da han ble den første juniorspilleren fra Norge som tok seg til en kvartfinale, der han torsdag slo USAs Kaylan Bigun 2–1 i sett og dermed ble klar for semifinalen.