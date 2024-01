Ifølge dommen fra Midtre Hålogaland tingrett kastet mannen en hund i bakken ved to anledninger. Da hunden reiste seg, sparket mannen til den, skriver NRK.

Opptrinnet ble fanget av et overvåkingskamera.

– Med den kraften siktede hadde i kastene av hunden, er det ren flaks at hunden ikke fikk skader. Slik retten vurderer handlingen, har siktede gått langt over hva som er nødvendig og forsvarlig for dressur/oppdragelse når hunden ikke responderer på innkalling, og reaksjonen står ikke i rimelig forhold til dette, heter det i dommen.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten, men sa at han ikke ville utøve vold mot hunden.