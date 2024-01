– Vi henter nå ut de som to pasientene og de to ambulansearbeiderne som er i ambulansen. De har vært fast såpass lenge nå, at vi fant ut at det nå var på tide å få hentet dem ut med helikopter, opplyser redningsleder Tore Hongset til iFinnmark.

Personene ble heist om bord i helikopteret, da det ikke var mulighet for å lande på stedet.

Begge pasientene har vært utenfor livsfare hele veien, opplyser kommunikasjonsrådgiver Malene Nicolaysen i Finnmarkssykehuset HF til avisen.