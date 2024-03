Sørgegudstjeneste i Ål

I dag klokka 11 holdes det sørgegudstjeneste i Torpo kirke etter trippeldrapet som har rystet hele lokalsamfunnet. En far er siktet for å ha tatt livet av sine to voksne barn og kona før han tok livet av seg selv.

– Kirken ønsker å gi et rom til denne kollektive sorgen og hjelpe til med å sette ord på det meningsløse. Å stå sammen i det mørke og tunge kan lette litt, sier biskop Jan Otto Myrseth, som deltar i sørgegudstjenesten.

Barcelona – Brann: Alt håp er ikke ute

I mesterligaen for kvinner spiller Brann mot Barcelona i Spania i returoppgjøret i kvartfinalen. Spanjolene slo bergenserne 2-1 på Åsane Arena for en drøy uke siden. Med andre ord er det ikke helt umulig for Brann å spille seg til semifinalen. I den andre av torsdagens kvartfinaler møtes Paris Saint-Germain og svenske Häcken. I formiddag kommer også landslagsuttaket for kvinner. Landslagssjef Gemma Graingers tropp til EM-kvalifisering mot Finland og Nederland offentliggjøres klokka 10.30.

Skjærtorsdag i Strömstad

Mange tusen nordmenn ventes å ta turen over Svinesund for å feire påske i grensebyen. Svenskene er vant med fulle nordmenn, men både norsk og svensk politi pleier å forberede seg godt. Særlig rånere fra hele Østlandet pleier å ta turen over grensa – mer eller mindre påkledd.

– Vi ønsker alle som kommer på skjærtorsdag, velkomne til Strömstad. Det er en tradisjon som de fleste i byen synes er hyggelig, sa ordfører Kent Hansson til Nettavisen dagen før dagen.

Valgkampmøte med Biden, Obama og Clinton

President Joe Biden og ekspresidentene Barack Obama og Bill Clinton holder et felles valgkampmøte for å samle inn penger til Bidens kampanje. Obama besøkte sin tidligere visepresident flere timer sist fredag, ifølge CNN. Den tidligere presidenten har lovet ham full støtte og har sagt at det kommer til å bli et utrolig tett løp mellom de to presidentkandidatene Joe Biden og Donald Trump.

Paven holder messe i kvinnefengsel

Paven vasker skjærtorsdag føttene til innsatte i et tradisjonelt påskeritual. Fotvasken er en øvelse i ydmykhet og gjøres til minne om at Jesus vasket disiplenes føtter. Den 87 år gamle paven sliter med dårlige knær og pustevansker, og han droppet en preken palmesøndag. Men nå skal han være i bedre form igjen slik at han kan fullføre ritualet i fengselet.