Fjorårets 8000 anmeldelser er 430 flere enn i 2022, melder NRK.

Den største økningen gjaldt trusler, og politiet fikk 13 prosent flere slike anmeldelser i 2023 enn året før. Leder for etterforskning og etterretning i politidistriktet, Grete Lien Metlid, forteller til kanalen at hun er bekymret for utviklingen.

– Vi er opptatt av å finne flere svar på hva som kan ligge bak tallene. Dette må våre analytikere jobbe videre med, sier hun.

Også antallet drapsforsøk økte kraftig i året som gikk. 50 personer ble forsøkt drept i Oslo, Asker og Bærum, som er 21 flere enn året før.

Særlig bekymret er politiet for den kraftige økningen av vold blant unge og unge som begår ran. I gjennomsnitt var det i fjor 13 anmeldelser av ran i måneden der kniv eller andre typer stikkvåpen ble brukt.

Det er det høyeste antallet som er registrert de siste fem årene.

For fysisk vold med slike våpen, var gjennomsnittet 12 anmeldelser i måneden. Skytevåpen var involvert i totalt 40 ransanmeldelser i 2023.