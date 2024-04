Det var mandag politiet bekreftet at de hadde siktet en mann i 30-årene for drap på Nybråten. Fra før var mannen siktet for drap på en kvinne i 20-årene, som døde 12. september 2022.

– Politiet mener det er informasjon i saken som gjør at man mistenker at Nybråten ble drept av siktede, og politiet har derfor besluttet å sikte mannen i 30-årene for drap, skriver politiet i Sørøst i en pressemelding.