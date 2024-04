Hålogaland lagmannsrett vil ikke behandle statsadvokatens anke i saken mot den britisk-russiske droneflygeren Andrey Yakunin, som i februar ble frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett for ulovlig droneflygning på Svalbard, skrev NRK onsdag.

Yakunin selv sier rettferdigheten seiret til slutt

– Fra dag én har jeg sagt at det ikke er straffbart for en britisk statsborger å fly en hobbydrone på Svalbard. Det har imidlertid tatt nesten to år og en komplisert juridisk prosess, samt 52 dager i varetektsfengsel å stadfeste dette. Men, sunn fornuft og rettferdighet har seiret til slutt. Jeg har aldri begått noen straffbare handlinger. Jeg er bare en seiler og utendørs sportsentusiast som tilfeldigvis liker å filme naturens skjønnhet, sier Andrey Yakunin i en pressemelding fra Elden Advokatfirma torsdag morgen.

Pågrepet i 2022

Andrey Yakunin ble pågrepet i Norge høsten 2022 etter å ha fløyet drone under en seiltur på Svalbard. Han ble tiltalt for brudd på norsk sanksjonsregelverk, men ble frifunnet av både tingretten og lagmannsretten. Da saken ble behandlet i Høyesterett i 2023, ble tingrettens frifinnelse opphevet da de kom til at en hobbydrone skulle anses som et fly etter sanksjonsbestemmelsene.

Saken ble derfor behandlet på nytt i Nord-Troms og Senja tingrett tidligere i år, der Yakunin ble frifunnet nok en gang.

Krever at myndighetene stilles til ansvar

Nå sier Yakunins forsvarer John Christian Elden at norske myndigheter «bør stilles til ansvar».

– Denne saken har vært en enorm belastning for vår klient, både fordi han ble uriktig anklaget for å ha begått en straffbar handling og på grunn av den massive medieoppmerksomheten saken fikk. Han er av den oppfatning at norske myndigheter bør stilles til ansvar for de følelsesmessige og materielle kostnadene han har lidt som følge av de uriktige anklagene, sier Elden.