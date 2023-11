Moskenes kommune satt opp en kjetting i starten av sherpatrappen opp til fjellet Reinebringen, for å forebygge ulykker.

– Formålet er at dette skal være en fysisk sperring for å gjøre det mer tydelig for besøkende at dette ikke er en vintertur. Vi kan ikke nekte noen å gå opp trappa, men med kjettingen ønsker vi å tydeliggjøre den store risikoen det er å gå trappa opp Reinebringen vinterstid, skriver kommunen på sine nettsider.

Det har vært flere dødsulykker der folk har falt ned fra fjellet.

I desember 2021 stengte kommunen også Reinebringen etter at en kvinne døde i en fallulykke. Det skriver VG.