– Jeg er en av de som har vært med fra starten av, men har tenkt tanken på at det er på tide å gjøre noe annet. Dette er mitt bidrag for at de yngre kommer inn bransjen, sier TV 2-journalist Elin Sørsdahl etter over 30 år i kanalen til Nettavisen.

Torsdag kom nyheten om at TV 2 må kutte 120 årsverk, noe som medfører at 45 til 50 ansatte må slutte. Sørsdahl har takket ja til sluttpakke og tar offisielt avskjed med redaksjonen i 2025.

Det ble i midten av september kjent at alle TV 2-ansatte fra 60 år og oppover hadde fått tilbud om gavepensjon.

– Vi blir færre ansatte og mister gode kolleger. Dette er selvsagt vanskelig for alle i TV 2. Gjennom hele høsten har vi hatt god dialog med de tillitsvalgte, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld i TV 2.