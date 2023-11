Kvartalsrapporten skulle egentlig legges fram onsdag morgen, opplyser Viaplay selv i en pressemelding. Fremleggelsen er nå flyttet til torsdag 30. november, skriver Medier24. Den kommer etter børsslutt i Stockholm i stedet for på morgenen.

Forrige gang ble rapporten utsatt på grunn av «pågående diskusjoner med tre av konsernets største aksjonærer, gjeldsleverandører og obligasjoner».

Tidlig onsdag morgen falt også Viaplay-aksjen 6 prosent på børsen, skriver Dagens Næringsliv.

Viaplay har siden juli kuttet mer enn 30 prosent av sine ansatte. Måneden før ble det kjent at kanalen befant seg i store økonomiske vanskeligheter, ifølge nyhetsbyrået Ritzau. Konsernet nedjusterte da sine forventninger til resten av året.

Konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann sier til Kampanje at selskapet ligger an til et milliardtap på drift i 2023 i forkant av ekstraordinære milliardkostnader. Aksjen har falt med nærmere 90 prosent til nå i år, ifølge nettstedet.

– I finansbransjen venter alle på at det skal tilføres penger. Jeg tror de fleste går ut ifra at det er nødvendig, og før det skjer, vil ingen ta i aksjen med ildtang, sa aksjeanalytiker Rasmus Engberg i Handelsbanken til Kampanje denne uken.