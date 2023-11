– Vi skal ta dem som snyter på skatten, som stjeler eller er voldelige. Å være rik er derimot ingen forbrytelse, skriver tidligere Ap-nestleder Trond Giske i sin nye bok «Verdt å slåss for».

Han ber venstresiden legge bort ord som «laksebaron» og «velferdsprofitør».

– De skal behandles ordentlig, for de er ordentlige folk, skriver Giske.

Bakteppet for forsvaret av det Giske kaller «rikingene» er den såkalte skatteflukten ut av Norge. Tallrike milliardærer har pakket formuen sin og meldt flytting til Sveits i en slags protest mot beskatningen de blir utsatt for her i landet.

– Det er trist at de velger å snu ryggen til sitt eget hjemland. Men i stedet for bare å være forbannet på dem som reiser, skal vi sette pris på dem som blir, skriver Giske.

Han anfører at skattesystemet vårt ikke er perfekt og påpeker at bedriftseiere må få lov til å mene at det er problematisk å måtte ta ut store utbytter for å betale formuesskatt. Det er «en reell utfordring» at bedriftsledere i Norge kan ha en helt annen beskatning enn utenlandske eiere, likt det mange norske investorer ofte påpeker, mener Giske.

– De bør slippe å bli kasteballer i dårlig planlagte skattereformer. De skal behandles ordentlig, for de er ordentlige folk. Venstresiden bør også legge bort all prat om å «ta de rike», skriver han.