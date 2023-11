De nærmeste pårørende er varslet om dødsfallet. Årsaken til ulykken er ukjent, opplyser politiet.

Det var klokken 12.54 at politiet mottok melding om ulykken.

Operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt opplyste til NTB at det var snakk om en frontkollisjon, og at en personbil hadde kollidert med en lastebil. Føreren av lastebilen framsto som uskadd etter ulykken.

E16 er fortsatt stengt etter ulykken.