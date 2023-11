Ifølge en måling gjort av Forsa for den tyske forbrukerorganisasjonen vzbv sier 48 prosent av de spurte at de tror at deres situasjon som forbrukere forverrer seg i løpet av det neste tiåret.

På spørsmål om hvilke temaer de mener krever mest oppmerksomhet, svarer 38 prosent energiforsyningen, mens 23 prosent svarer pensjonen.

Ramona Pop i vzbv sier at målingen er et bekymringsfullt signal om at halvparten av befolkningen er bekymret for framtiden.