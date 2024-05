AFP: Sikkerhetsrådet skal ha krisemøte om Rafah-angrepet

FNs sikkerhetsråd skal i dag ha krisemøte om Rafah-angrepet på Gazastripen, opplyste diplomater til nyhetsbyrået AFP i natt. Møtet skal gå for lukkede dører. Det var Algerie som tok initiativet, ifølge diplomatene. Landet er for tiden blant de ti ikke-permanentene medlemmene i rådet.

Minst 45 mennesker ble drept i det israelsk luftangrepet mot en teltleir for internt fordrevne i Rafah søndag. Israels president Benjamin Netanyahu sa mandag at angrepet i Rafah var en «tragisk ulykke».

Bestikkelsesanklager mot Perus president

Perus president Dina Boluarte beskyldes for «passive bestikkelser» i den mye omtalte Rolex-saken. Landets påtalemyndighet har lagt fram en såkalt grunnlovsanklage for nasjonalforsamlingen. Hvis nasjonalforsamlingen går videre med saken, kan det utfallet bli at presidenten sparkes fra vervet.

Fra før har Boluarte vært i avhør, og det er gjennomført ransakinger i huset hennes. Det skjer etter at hun er blitt sett med flere Rolex-klokker og smykker – noe som kanskje ikke står helt i stil med hennes beskjedne offentlige lønn. Presidenten har tidligere forklart at hun har lånt luksusgjenstandene av en lokal guvernør.

Sverigedemokraterna mest fram

Sverigedemokraterna (SD) får en oppslutning på 22,5 prosent på en meningsmåling gjennomført for Sveriges Radio, publisert i natt. Det er en framgang på 1,6 prosentpoeng.

Dermed er partiet større enn Moderaterna, som med 1,8 prosentpoeng har størst tilbakegang sammenlignet med aprilmålingen til Ekot i Sveriges Radio. Oppslutningen er nå 18,3 prosent. Alle endringene i målingen er innenfor feilmarginene, men det kan slås fast at Sverigedemokraterna nå er størst av de to.

FN tror ikke flere har overlevd skred

7900 mennesker evakueres fra landsbyer nær der det gikk et enormt jordskjelv på Papua Ny-Guinea. FN tror ikke det er sannsynlig å finne flere overlevende.

– Det er ikke redningsaksjon, det er en gjenopprettingsaksjon, sa Niels Kraaier i Unicef, FNs barnefond, i natt norsk tid.

Dobbeltangrep mot russiskokkupert by

Luhansk er angrepet med raketter to ganger på tre timer, opplyser den russiske guvernøren i det okkuperte området Øst-Ukraina. Det virker som det har begynte å brenner etter begge angrepene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Leonid Pasitsjnik, den russiskinnsatte guvernøren i Luhansk-regionen, opplyser at det første angrepet fant sted klokka 21 i går kveld, og at det ble brukt klasevåpen. Et nytt angrep rammet i samme område ved midnatt, opplyser Rodion Mirosjnik, som er tjenestemann i det russiske utenriksdepartementet.

Innsatte barrikaderte seg i Ullersmo fengsel

To innsatte truet ansatte og barrikaderte seg ved 19.30-tiden i går kveld inne på Ullersmo fengsel på Romerike. Ved 1-tiden i natt ble situasjonen løst, og de to er flyttet til en annen avdeling, ifølge NRK.

Til Romerikes Blad sa operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt at de to innsatte hadde truet ansatte med slagvåpen. Ullersmo fengsel er et høysikkerhetsfengsel i Ullensaker i Akershus. Det benyttes av langtidsfanger fra hele landet.

Regjerende OL-mester Carapaz ikke til Paris

For fire år siden tok Richard Carapaz fra Ecuador OL-gull i landeveissykling. I år er han ikke med i landets tropp til lekene i Paris. Ifølge en melding fra Ecuadors sykkelforbund i natt norsk tid er Jhonatan Narváez landets deltaker i landeveisrittet og temporittet.

I flere intervjuer har den regjerende olympiske mesteren hevdet at utvelgelsesprosessen til landets eneste OL-plass i sykling har favorisert Narváez, noe sykkelforbundet har avvist. Carapaz har til og med oppfordret idrettsdepartementet i landet til å gripe inn, men så langt har ikke det skjedd.