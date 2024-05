For to av dem handler det om hjertestans, melder Göteborgs-Posten (GP).

– For den ene av dem er tilstanden alvorlig, men stabil. Den andre har jeg ikke informasjon om, sier løpets lege Per Eriksson til GP.

Med 50.000 påmeldte løpere regnet arrangøren med at noen ville få problemer i varmen. Man hadde medisinsk personell og provisoriske behandlingssteder langs den 21 kilometer lange løypa i halvmaratonløpet.

Lørdag kveld fortalte Eriksson til GP at flere enn 40 løpere måtte tas hånd om på disse behandlingsstedene.

– De var i prinsipp bevisstløse. Vi måtte bære dem inn, for de kunne ikke stå på beina, sa han til avisen.

– Det er alt fra ungdom til rutinerte løpere. De har drukket for lite og presset seg for hardt. Alle sier at det er fryktelig der ute.

Ifølge SVT ble 23 personer fraktet til akuttmottaket på Sahlgrenska sjukhuset.

Det ble kenyansk seier i begge klasser i den 43. utgaven av Göteborgsvarvet. Moses Koech vant klassen for menn foran tre landsmenn. Tiden hans var 1.02.56.

Janet Ruguru vant kvinneklassen på 1.11.35.