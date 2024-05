– Jeg synes det er veldig trist at det er «meieristrid», steile fronter og konflikter det leses om i norske medier når man snakker om norsk meierisektor, sier konsernsjef Ann-Beth Freuchen i Tine til E24.

Synnøve Finden mener blant annet at Tines «dobbeltrolle» som markedsregulator og kommersiell aktør gir dem enorme fortrinn. De anklager også Tine for å begrense konkurransen fra utfordrerne, blant annet ved å halvere betalingsfristen Synnøve Finden har hatt til å betale for melkeråvare.

Freuchen kaller den ferske klagen «krevende», og avviser anklagene.

– Jeg opplever anklagene i sin helhet som grunnløse og uriktige. De antyder at Tine har en strategi om at vi skal presse ut våre konkurrenter. Anklager som rett og slett ikke er sanne.

Konkurransetilsynet bekrefter at de har mottatt klagen.

– Dette er et marked vi kjenner godt, men vi skal opplyse saken best mulig. Så nå er vi i den fasen hvor vi undersøker innholdet i klagen og skal ta stilling til hva det innebærer, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.