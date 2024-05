Kulturministeren på filmfestival i Cannes

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) er til stede på filmfestivalen i Cannes.

Den 77. årlige filmfestivalen i Cannes arrangeres i år fra 14. til 25. mai. Under åpningsseremonien tirsdag ble hedersprisen, den såkalte æres-gullpalmen, utdelt. Den gikk til 74 år gamle Meryl Streep. Filmfestivalen avsluttes neste lørdag med prisutdelinger.

50 år siden Indias første atomtest

I dag er det 50-årsdagen for den første kjernefysiske prøvesprengningen som gjorde India til verdens sjette atomvåpenmakt. Prøvesprengningen ble gjennomført under bakken på et militært testområde i Pokhran i delstaten Rajasthan 18. mai 1974.

Ni stater har atomvåpen i dag: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel.

Zumas nye parti legger fram valgplattform i Sør-Afrika

Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zumas nye parti uMkhonto weSizwe ventes å presentere sitt valgprogram på et arrangement i Johannesburg i dag. Det skjer i forkant av valget som skal holdes 29. mai.

Zuma var president fra 2007 og 2017 og representerte da Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC), fredsprisvinner Nelson Mandelas parti. ANC har styrt landet i alle år siden, og partiets stilling utfordres nå for første gang. Zumas nydannede parti har tatt navn fra ANCs tidligere væpnede gren. Partinavnet betyr Nasjonens spyd. Meningsmålinger viser at partiet har støtte fra rundt 13 prosent av velgerne.

Fengslingsmøte for Robert Ficos attentatmann

71-åringen som er siktet for attentatet mot Slovakias statsminister Robert Fico, framstilles for varetektsfengsling. Mannen antas å ha handlet alene.

Fico ligger fortsatt på intensivavdeling etter at han ble skutt flere ganger onsdag. Tilstanden hans ble i går beskrevet som veldig alvorlig, og statsministeren er operert flere ganger siden angrepet.

Formel-løp i Italia

18-åringen Martinius Stenshorne (Formel 3) og 21-åringen Dennis Hauger (Formel 2) skal i aksjon i sprintløp i Imola i Italia i dag. Stenshorne skal i aksjon klokken 10.05, mens Hauger kjører 14.15.

Stenshorne endte på 18. plass i gårsdagens Formel 3-kvalifisering, mens Hauger endte på plass nummer 13 i Formel 2-kvalifiseringen.